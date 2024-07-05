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Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı

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Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. UEFA'nın İsviçreli bir müfettiş görevlendirdiği ve bu müfettişin Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu belirtildi. Ancak TFF, "Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi" şeklindeki haberleri yalanladı ve savunma süresinin devam ettiğini bildirdi.

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da goller Merih Demiral'dan gelmişti. Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasının yankıları ise sürüyor.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA tarafından disiplin soruşturulması başlanan hareketle ilgili istenen ceza da belli oldu.

2 MAÇTAN MEN EDİLMESİ İSTENİYOR

Milliyet'in haberine göre UEFA, Merih Demiral'ın dosyası için İsviçreli bir müfettiş görevlendirdi. Müfettişin, Merih Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu ifade edildi.

TFF YALAN HABERLERİ YALANLADI

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Merih Demiral Avusturya Türkiye Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Orhan Demir:

ben olsam yarin mac öncesi ve sonrasi tüm teknik heyet, furbolcular ve seyircilerle birlikte Bozkurt isartei yapardim, bakalim o zaman ne yapacaklar

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10 Kaplan:

Viyanayi yeniden kuşatmaya geliyoruz. Bu ne korku. Bir hareketle korktunuz hemen. Korkma korkma şaka şaka.

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