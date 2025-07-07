Merih Demiral, Eski Takımı Alanyaspor'u Ziyaret Etti
2018-2019 sezonunda Alanyaspor'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Alanyaspor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu ve bu sezonki forma hediye aldı.
Alanyaspor'da 2018-2019 sezonunda forma giyen mili futbolcu Merih Demiral eski takımını ziyaret etti.
2018- 2019 sezonunda Sporting takımından kiralık olarak Alanyaspor'a gelen ve şu anda Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Alanyaspor'u ziyaret etti. Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kulüp binasında hasret gideren oyuncuya Başkan Hasan Çavuşoğlu, bu sezonki 3 numaralı siyah forma hediye etti. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor