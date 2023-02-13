Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuları Türkiye için seferber etti! Buffon da yardım kampanyasına katıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü futbolcuların destek verdiği kampanyaya efsane kaleci Buffon da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yasa boğulurken milli futbolcu Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuları yardım için seferber etti. Dünyaca ünlü yıldızların imzalı formalarını bağış için açık artırmaya çıkarakn Demiral'ın kampanyasına son olarak efsane kaleci Gianluigi Buffon, imzalı eldivenleriyle katıldı.

Gianluigi Buffon

"BUFFON İMZALI ELDİVENLERİ İLE DESTEK OLUYOR"

Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır." dedi.

Merih Demiral'ın başlattığı yardım kampanyasına katılan futbolcular şöyle: