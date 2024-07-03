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Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

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A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final kaldığı maçta 2 golümüzü birden atarak maçın adamı seçilen Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" diyerek başlayan Merih, "Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek" dedi.

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta attığı gollerle maçın adamı seçilen Merih Demiral, maçın ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Çok gururlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"BUNUN DEVAMI GELECEK"

Maçın oyuncusu seçilen yıldız oyuncumuz, "Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM TOP ÇIKARDI"

Mert Günok'un son dakikada kurtardığı topla da ilgili konuşan Merih, ''Mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Eko cCc:

Helal sanaaaaa

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