Merih Demiral'dan memleketinde iki gol

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

MERİH'TEN MEMLEKETİNDE 2 GOL

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

GOL SAYISI 6'YA ÇIKTI

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti. Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.