Merih Demiral'dan memleketinde iki gol
Milli futbolcu Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan maçta Gürcistan'a karşı 2 gol attı. Yıldız oyuncu, milli takım kariyerinde altıncı golüne ulaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.
MERİH'TEN MEMLEKETİNDE 2 GOL
Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.
GOL SAYISI 6'YA ÇIKTI
Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti. Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.