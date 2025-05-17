Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
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Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
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Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe günlerini anlattı. Demiral, "Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekiplerinden El-Ehli takımında forma giyen Merih Demiral Fenerbahçe günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"HEYECANDAN BAYILACAK GİBİYDİM"

Fenerbahçe günleri hakkında konuşan milli oyuncu, "Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız" dedi.

KAFA Sports'a konuşan Demiral, "Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama top toplayıcı oldum orada çok. Onun heyecanı bile ayrıydı.Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım... Çok ayrı bir heyecanı vardı. Fenerbahçe A Takımı'na çıktığı ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim biri girdi 'A Takım antrenmanına çağrıyorlar seni.' dedi. O zaman da takımda kimler var... Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı. Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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