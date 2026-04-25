Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci zaferi hedefliyor

Machida Zelvia ile finalde karşılaşacak Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral: "Takım olarak çok çalıştık ve yine kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız"

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Milli oyuncu, bu akşam Al Ahli ile Japon ekibi Machida Zelvia arasında oynanacak final müsabakasından önce AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, final için heyecanlı olduğunu anlatarak, "Asya Şampiyonlar Ligi finalinde üst üste ikinci kez yer almak bizim için büyük bir gurur." dedi.

Elde ettikleri başarıyla ilgili de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sadece kulübümüz adına değil, Suudi futbolu için de çok önemli bir başarı. Bu seviyede süreklilik göstermek ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten deneyimli oyuncu, "Takım olarak çok çalıştık ve yine kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı birinci finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda bugün oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi final maçı, saat 19.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
