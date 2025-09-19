Merih Demiral 90'da attı! 3-0 yenik olan Al Ahli'den 12 dakikada tarihi geri dönüş

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

AL HİLAL 3-0 ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Al Hilal, 12. dakikada Theo Hernandez, 24 ve 41. dakikalarda Malcom ile 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

12 DAKİKADA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Al Ahli'de geri dönüşün ateşini 78. dakikada Ivan Toney yaktı ve attığı golle durum 3-1 oldu. İngiliz golcü, 87. dakikada bir gol daha atarak takımını umutlandırdı. Maçta son sözü milli oyuncumuz söyledi. Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Merih Demiral, şık bir golle skoru 3-3 yaptı.

MERİH VE YUSUF KARŞI KARŞIYA

Al Ahli forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek, oyuna 89. dakikada dahil oldu.

İKİ TAKIM DA 5 PUAN

Bu sonuçla birlikte üçüncü haftanın sonunda her iki takımda puanını 5'e yükseltti.