Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı

2023 yılından bu yana Suudi Arabistan Ligi takımlarında Al Ahli formasını giyen milli stoper Merih Demiral, imzayı attı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Suudi ekibi Al Ahli, Merih Demiral ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını duyurarak, milli yıldızın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını açıkladı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral'in ismi son dönemlerde eski takımı Fenerbahçe ve birkaç Avrupa takımıyla daha anılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki yıldız isim, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağlamayı başardı.