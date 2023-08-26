Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Kadın ve erkek sporcuların mücadele ettiği şampiyonada 27 il ve 50 kulüpten 314 sporcu yer alıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 27 il ve 50 kulüpten 314 sporcu mücadele ediyor.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın iki gün süreceğini söyledi.

Erzincan'da 2022 yılında da Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini anımsatan Toksöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da Türkiye Şampiyonamızı burada gerçekleştirmiştik. Hedef okçuluğu da vardı, bu yıl sadece menzil okçuluğu Türkiye Şampiyonamızı burada yapıyoruz. Minikler, gençler, yıldızlar ve büyükler kategorisi olmak üzere yarışmalar yapılıyor. Türk okçuluğunda iki branş var. Hedef okçuluğu ve menzil okçuluğu. Yaklaşık 4 yıl önce kurulmuş bir federasyon olarak şu anda geldiğimiz lisanslı sporcu, kulüp sayısında Türkiye'nin belki de en hızlı büyüyen federasyonuyuz. Takvim müsabakalarımızı burada gerçekleştirdikten sonra bir sonraki müsabakamızın hazırlıklarına başlayacağız. Her yıl farklı illerde müsabakalar yaparak Türk okçuluğunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz."

Şampiyonanın açılışına, Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile sporcular katıldı.