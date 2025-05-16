Mengen'de Gençlik ve Spor Bayramı Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Mengen'de Gençlik ve Spor Bayramı Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
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Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen voleybol turnuvasında Mengen Orman Spor şampiyon oldu. Finalde rakibini 3-0 yenerek kupa kazanan Mengen Orman Spor'a ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye ile Gençlik Merkezi tarafından organize edilen turnuvaya katılan 8 takım, kıyasıya mücadele etti.

Mengen Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalarda, rakiplerini yenen Mengen Orman Spor ile Mengen Atatürk Ortaokulu final maçı yaptı.

Karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Mengen Orman Spor, şampiyon oldu.

Kupa törenine, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık ve sporseverler katıldı.

Turnuvada birinci olan Mengen Orman Spor, ikinci olan Mengen Atatürk Ortaokulu ve üçüncü olan Foto Varlık takımlarına şampiyonluk kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Spor
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