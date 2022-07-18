Menemenspor'da Aygün Taşkıran dönemi Menemenspor, teknik direktörlük görevine Aygün Taşkıran'ın getirildiğini açıkladı. Menemenspor, teknik direktörlük görevine Aygün Taşkıran'ın getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon küme düşen ve yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Menemenspor'da Recep Yazıcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aygün Taşkıran getirildi. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, şu ifadelere yer verdi: "Menemenspor'umuz 2022-2023 futbol sezonunda Aygün Taşkıran hocamıza teslim edilmiştir. Menemenspor'umuza ve camiamıza hayırlı olsun." Aygün Taşkıran, daha önce Menemenspor altyapısında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Recep Yazıcı Spor Haberler

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