Menemen Futbol Kulübü, Son Dakika Golüyle 1-1 Beraber Kaldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 90+6'ncı dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galibiyete çok yaklaşmışken son saniyede kalesinde golü gören sarı-lacivertliler büyük üzüntü yaşadı. Bu sonuçla 14 puana yükselen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off hattında 4'üncü sıraya geriledi. Teknik direktör Bilal Kısa önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, "Son saniye golü bizi üzdü. Kazanmaya çok yakınken 1 puana razı olduk. Ancak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Zirve yarışında sonuna kadar olacağız" dedi.

