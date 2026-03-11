Haberler

Menemen FK yeni sayfa açacak
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son 7 maçında 6 yenilgi almanın ardından teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırarak Cüneyt Biçer'i takımın başına getirdi. Takım, Cumartesi günü Fethiyespor ile önemli bir maça çıkıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son 7 maçında 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde ederek Play-Off hattının uzağında kalan ve teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'i göreve getiren sarı-lacivertlilerde gözler Fethiyespor maçına çevrildi. Cumartesi günü Fethiyespor'a konuk olacak Menemen FK'da Cüneyt Biçer ve ekibi iş başı yaptı. Kulüp başkanı Bilgin Tokul da Biçer'i ilk antrenmanında yalnız bırakmadı, takıma moral ziyaretinde bulundu. Menemen FK, 27'nci hafta sonunda 39 puanla 10'uncu basamakta yer aldı.

