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Menemen FK, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le sözleşme imzaladı

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TFF 2. Lig'de geçen sezonu Yılmaz Vural yönetiminden tamamlayan Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Basatemür'ün yardımcılıklarını ise Mustafa İzgi, Oğuzhan Güngör, Cenk Decdel ve Anıl Cırıkoğlu yapacak.

TFF 2. Lig'de geçen sezonu Yılmaz Vural yönetiminden tamamlayan Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le sözleşme imzaladı.

Menemen FK'den yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bilgin Tokul ile bir araya gelen Basatemür'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basatemür'ün yardımcılıklarını, Mustafa İzgi, Oğuzhan Güngör, Cenk Decdel ve Anıl Cırıkoğlu yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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