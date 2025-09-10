Haberler

Menemen FK, Süper Lig'den Kaleci Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Alanyaspor'dan 25 yaşındaki kaleci Yusuf Karagöz'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maç sonunda 6 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, Süper Lig'den kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Yusuf Karagöz'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yusuf Karagöz, Kulüp Başkanı Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı. Alanyaspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki eldiven, kariyerinde Süper Lig'de 14 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
