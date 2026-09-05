Menemen FK, İnegöl maçına belirsizlikle çıkıyor

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta hazırlık dönemini devir ve ligden çekilme tartışmalarıyla geçiren Menemen Futbol Kulübü yarın sezonun ilk haftasında İnegöl Kafkasspor'u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mazlum Doğan Bodur yönetecek. Daha önce ligden çekileceklerini açıklayan, geçen hafta kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un devre arasına kadar devam kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktörlük görevine daha önce Tolga Doğantez'i getiren transfer yasaklısı sarı-lacivertli ekip birçok önemli oyuncusunu kaybederken takviye yapmamıştı. Menemen FK'da takım da belirsizlik nedeniyle bir süre antrenmanlara ara vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı