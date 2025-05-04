Menemen FK, Play-Off'larda Saha Avantajını Elde Etti

İlk turda normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek. Menemen FK grupta normal sürede Vanspor'la iç sahadaki ilk maçta 1-1, deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Grupta Elazığspor ise son haftaya şampiyonluk hayaliyle başlamasına rağmen evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup olup ikinciliği de kaptıran Aksarayspor'u geçerek grup finaline kaldı. Play-Off'ta eleme turları sonunda gruptan çıkacak takım Beyaz Grup'tan gelecek ekiple 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor