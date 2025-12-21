Menemen FK evinde 1461 Trabzon ile oynayacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Golcü Seçim Can kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında 1461 Trabzon ile kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Serkan Pınar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Son iki maçını kazanarak umutlanan sarı-lacivertli ekipte golcü Seçim Can sarı kart cezası nedeniyle 1461 Trabzon'a karşı görev alamayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını dile getirip taraftardan destek beklediklerini belirtti.
