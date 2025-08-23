Menemen FK, Mersin İdmanyurdu ile Sezonu Açıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında yarın Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda Umut Yalçınkaya'nın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Nihat Yılmaz ve teknik direktör Bilal Kısa ilk resmi maçlarına çıkacak. Öte yandan İzmir ekibi, sözleşmesi sona eren kaleci Emir Akay'ı takımda tuttu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 22 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

