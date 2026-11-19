2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü puanı kaptı. Zorlu deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez değerlendirmelerde bulundu. Oyun planlarına sadık kaldıklarını belirten Doğantez, "İçeride, dışarıda, liderle veya sonuncuyla oynarken, rakip kim olursa olsun kendi oyun planımıza sadık kalıyoruz. Oynayan oyuncularımız değişse bile oyun karakterimizden asla taviz vermiyoruz. Seyredenlere her zaman keyifli bir futbol izletmek için çaba sarf ediyoruz ve takımımız da sahada buna en iyi şekilde karşılık veriyor" dedi.

Tolga Doğantez açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut ekonomik zorluklar, transfer yasağı ve kısıtlı bir kadroyla mücadele ederken kulübümüzün vizyonunu tamamen genç oyuncularımıza çevirdik. Şu an birinci önceliğimiz sadece ligdeki sıralama değil, doğru karakterle sahada yer alıp genç oyuncularımızı bu yapının içine en doğru şekilde entegre edebilmektir. Genç oyuncu sayımızın fazla olması ve tecrübe eksikliğinden dolayı final paslarında net fırsatları cömertçe harcadık. Ancak sahadaki mücadelemizden hiçbir zaman geri adım atmadık. Önümüzde ilk yarının bitimine 5 zorlu maçımız kaldı. Hedeflerimizi gerçekçi tutarak, armamızın hakkını verip bu işin vitrinini ligin devre arasına kadar en güçlü ve en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz."

Menemen Futbol Kulübü, gelecek hafta sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı