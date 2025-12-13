Aliağa FK üzüldü, Menemen FK güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasındaki İzmir derbisinde Menemen FK sahasında oynadığı Aliağa FK'yı 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Menemen FK ile Aliağa FK, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Menemen'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakanın son bölümlerine skor üstünlüğüyle giren taraf Aliağa FK olurken, uzatma dakikalarında Menemen FK sonucu değiştirdi. Bilal Kısa yönetimindeki sarı-lacivertliler, 90+6 ve 90+7. dakikalarda buldukları gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Menemen FK sevinirken, Aliağa FK sahadan büyük bir üzüntüyle ayrıldı.

Menemen çıkışa devam ederken Aliağa yara aldı

Menemen FK, İzmir derbisinde Aliağa FK'yı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve play-off iddiasını sürdürdü. Aliağa FK ise zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşayarak büyük bir yara aldı ve bu sonuçla lider Bursaspor ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Menemen FK, aldığı galibiyetle puanını 25'e yükseltmeyi başardı. - İZMİR