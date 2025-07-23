Menemen FK, Göktürk Efe Görgün ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Menemen FK, Göktürk Efe Görgün ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
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Menemen FK, 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, kariyerine Menemen FK altyapısında devam ederken, La Liga ekiplerinin de dikkatini çekmişti.

Menemen FK, 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İzmir'e taşınan 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün, kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK altyapısında devam etti. Geçtiğimiz sezon U17 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için sezon içerisinde La Liga ekibi Leganes ve Levante resmi teklifte bulundu. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, A takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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