Menemen FK çıkışa geçmek istiyor

2'nci Lig Kırmızı Grupta üst üste yenilgiler yaşayan Menemen FK, yarın Gebzespor ile oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

2'nci Lig Kırmızı Grupta son 6 maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Gebzespor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda İbrahim Güner'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından haftaya 9'uncu sırada giren sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Bilal Kısa kazanıp kötü gidişata son vereceklerine inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
