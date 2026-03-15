Menemen FK, Cüneyt Biçer'le kazandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında galip gelemeyen Menemen FK, yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer yönetiminde, Fethiyespor'u 1-0 mağlup ederek kazanamama serisini sona erdirdi. Burak Bilgen'in 76. dakikada attığı golle gelen galibiyetle sarı-lacivertliler, puanını 42'ye çıkardı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında galip gelemeyen ve teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'le anlaşma sağlayan Menemen FK deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yenerek kazanamama serisini bitirdi. Yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer'le çıktığı ilk maçı galip tamamlayan sarı-lacivertliler, 42 puana yükseldi. Menemen FK'yı galibiyete taşıyan golü 76'ncı dakikada Burak Bilgen kaydetti. Menemen FK gelecek hafta şampiyonluk ümidi bulunan Mardin 1969 Spor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar

Bunlar delirmiş olmalı! Soluğu Meclis'in önünde aldılar
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı