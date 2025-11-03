Haberler

Menemen FK, Fethiyespor'u 2-1 geçerek galibiyet özlemini sona erdirdi

Menemen FK, Fethiyespor'u 2-1 geçerek galibiyet özlemini sona erdirdi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Hakan Özkan ve Efe Taylan'ın golleriyle önemli bir zafer elde eden Menemen FK, puanını 19'a çıkararak Play-Off yarışına yeniden dahil oldu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK'nın 4 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Geriye düştüğü müsabakada ilk yarıda Hakan Özkan'la skoru dengeleyip, son bölümde Efe Taylan'ın golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, 19 puana ulaşarak yeniden Play-Off yarışına ortak oldu. Bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşen İzmir ekibinin ilk 5'le arasındaki puan farkı 4'ten 2'ye düştü. Menemen FK bu hafta pazar günü deplasmanda lider Mardin 1969 ile oynayacağı zorlu randevu öncesi moral tazeledi. Başkan Bilgin Tokul, son düdüğün ardından 3 puanı futbolcularla birlikte sahada kutladı. Menemen temsilcisinde Erkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.

