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Menemen FK evinde Isparta 32 Spor'a 0-4 yenildi, 3 maçlık yenilmezlik serisi bitti

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda Isparta 32 Spor'a 0-4 yenildi ve 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, evindeki farklı yenilgiyle 14 puanda kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü'nün 3 maçlık yenilmezlik serisi iç sahada Isparta 32 Spor önünde son buldu: 0-4. Saha bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 40'ıncı dakikada Nurettin Çakır, 61 ve 78'inci dakikada Muhammed Dursun ile 64'üncü dakikada Enver Cenk Şahin attı. Sarı-lacivertli ekip evinde farklı yenilgiyle 14 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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