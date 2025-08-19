Menemen FK, Deneyimli Kaleci Özkan Karabulut'u Kadrosuna Kattı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü geç başladığı transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sarıyer formasını terleten deneyimli kaleci Özkan Karabulut'u kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 34 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. İmza törenine kulüp başkanı Bilgin Tokul da katıldı. Gençlerbirliği'nde kariyerine başlayan Özkan Karabulut, Ankaraspor, Boluspor, Karşıyaka, Ankara Keçiörengücü, Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor, 1461 Trabzon ve Sarıyer'de görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor