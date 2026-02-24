Menemen FK, Mustafa Er'e Tepki Gösterdi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bursa spor'a 3-1 yenilerek Play-Off potasının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, yeşil-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Er'in maç sonu yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Mustafa Er'in, "Rakiplerin bize karşı sergilediği söylem, eylem ve vücut dilini sağlıklı bulmuyorum. Haftaya oynanacak Kahramanmaraş İstiklal spor - Menemen FK maçını özellikle takip edeceğim. Bugün gösterilen istek, coşku ve agresifliğin o maçta da olup olmayacağını görmek istiyorum" sözlerine karşılık veren Menemen FK cephesi, "Lig yarışının önümüzdeki haftalarında oynanacak müsabakalara etki etme girişimi gülünç olmasının yanında göz ardı edilemeyecek kadar tehlikeli bir art niyet de barındırmaktadır" cevabını verdi.

Sarı-lacivertliler yapılan açıklamanın devamında, "Er'in temsil ettiği camianın Türk futbolundaki yerini bir kez daha düşünerek sarf ettiği bu sözlere tekzip niteliğinde bir açıklama yapmasını beklememize rağmen, Er'in böyle bir düzeltme yapmaması futbolumuz adına utanç vericidir. Unutulmamalıdır ki her takım çıktığı müsabakada galibiyet hedefler. Bir spor karşılaşmasında bunun aksini düşünmek ya da umut etmek en hafif tabirle aymazlıktır. Er'in bu sözleri, ligi yeterince analiz edemediğinin bir işareti olmakla birlikte, kendisine Menemen FK'nın mücadeleci futbolunun örneklerini görmesi için sezon başından bu yana oynadığımız maçları izlemesini öneriyoruz. Gelinen noktada Er'in sözlerini ve altında yatan bozuk zihniyeti, TFF nezdinde hukuk zeminine taşıyacağımızı tüm spor kamuoyuna bildiririz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı