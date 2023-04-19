Menemen FK'da Serkan Afacan dönemi başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Özden Töraydın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da son haftalarda işler kötü gidince dün yapılan açıklamada Teknik Direktör Özden Töraydın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulurken yeni teknik direktörün de çarşamba günü kesinlik kazanacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da yeni teknik direktörümüz Serkan Afacan oldu. 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Afacan, takımın başında ilk idmanında çıktı. 1972 doğumlu Serkan Afacan, son olarak iki sezon önce Uşakspor'da teknik direktörlük yapmış, hemen öncesinde de Vanspor FK'da görev almıştı. Bugüne kadar Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Karşıyaka, Bucaspor ve Göztepe'de farklı pozisyonlarda çalışan Serkan Afacan, Balıkesirspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor, Adanaspor ve Karşıyaka'da akademi ekiplerinde de farklı pozisyonlarda roller üstlenmişti. Yeni teknik kadroda Hasan Haykır yardımcı antrenör, Zekeriya Yılmaz kaleci antrenörü, Raif Albay atletik performans antrenörü, Abdullah Kartoğlan ise maç ve performans antrenörü olarak yer aldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR