Menemen FK'ya Burak'tan veda

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi geleceği belirsiz olup Tire'ye taşınma ihtimali görüşülen Menemen Futbol Kulübü'nde Burak Bilgen takıma veda etti. Geçen sezon ara transfer döneminde Adana 01 FK'dan transfer edilip 1 yılık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, kulübüyle karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Menemen formasını geçen sezonun ikinci yarısında 10 maçta giyen tecrübeli oyuncu, "Menemen Futbol Kulübü ile olan sözleşmemi karşılıklı anlayış çerçevesinde ve kendi isteğim doğrultusunda sonlandırmış bulunmaktayım" dedi.

Burak, "Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum Başkanımız Bilgin Tokul'a, Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz'a, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve her zaman yanımızda olan değerli Menemen taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. Menemen Futbol Kulübü formasını taşımak benim için çok değerli ve özel bir deneyim oldu. Kulübün bundan sonraki süreçte de başarılarla yoluna devam edeceğine inanıyor, tüm camiaya gönülden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı