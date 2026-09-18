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Menemen FK çıkış arıyor

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Menemen FK çıkış arıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta yönetimde yaşanan belirsizlikler gölgesinde yeni sezona başlayan Menemen Futbol Kulübü yarın 3'üncü hafta maçında Ankaraspor'u ilk galibiyetini alma hedefiyle konuk edecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yönetimde yaşanan belirsizlikler gölgesinde yeni sezona başlayan Menemen Futbol Kulübü yarın 3'üncü hafta maçında Ankaraspor'u ilk galibiyetini alma hedefiyle konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sezona kötü bir giriş yapan Menemen FK ilk hafta evinde İnegöl Kafkaspor'a 3-1, 2'nci hafta ise deplasmanda Muşspor'a 4-0 yenilerek sıfır çekti. Ankaraspor ise Şanlıunfaspor'a 1-0 keybetti, geçen hafta sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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