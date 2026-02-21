Haberler

TFF 2. Lig: Menemen FK: 1 Bursaspor: 3

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Menemen FK, sahasında Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada goller Soner Aydoğdu, Salih Kavrazlı ve İlhan Depe'den gelirken, Erkan Gövercin kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Menemen FK, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Feyzullah Çimen, Mehmet Erdoğan

Menemen FK: Yusuf Karagöz, Hakan Özkan, Eren Fansa, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Selim Can Sönmez dk. 78), Efe Taylan Altunkara, Erkan Gövercin, Baran Demiroğlu (Doğukan Emeksiz dk. 62), Ömer Önder, Arda Çolak, Berkant Alpşanlı (Tibet Durakçay dk. 86)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy (Batuhan Yayıkcı dk. 46), Alperen Babacan, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Sefa Narin dk. 72), Emir Kaan Gültekin ( İlhan Depe dk. 62), Salih Kavrazlı (Hamza Gür dk. 72), Eyüp Akcan, İdris Furat (Musa Çağıran dk. 58)

Goller: Arda Çolak (dk. 26) (Menemen FK), Soner Aydoğdu (dk. 12), Salih Kavrazlı (dk. 45), İlhan Depe (dk. 90) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Erkan Gövercin (dk. 89) (Menemen FK)

Sarı kartlar: Musa Çağıran, Rahmetullah Berişbek, İlhan Depe, Salih Kavrazlı (Bursaspor), Eren Fansa, Yusuf Karagöz (Menemen FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
