Menemen FK, Somaspor'dan genç stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nu kadrosuna kattı

FUTBOLDA ara transfer dönemi geçen hafta sona ermesine rağmen 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK kadrosuna kattığı genç oyuncuları tek tek açıklamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp son olarak Somaspor'dan 21 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu'yla sözleşme imzalandığını duyurdu. Menemen FK'dan, "Kulübümüz Somaspor'dan 21 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Burak Enes Fıstıkçıoğlu'na ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor