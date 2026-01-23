Menemen FK'nın rakibi Adanaspor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 35 puanla Play-Off potasında bulunan Menemen Futbol Kulübü, düşme potasındaki Adanaspor ile yarın karşılaşacak. Teknik direktör Bilal Kısa, galibiyet hedeflerini vurguladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste galibiyetlerle 35 puanla Play-Off potasına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü yarın evinde 4 puana sahip düşme potasındaki Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Berat Can Taşkesen düdük çalacak. Teknik direktör Bilal Kısa, Adanaspor'a saygı duyduklarını belirterek, "Biz serimizi sürdürmek istiyoruz. Kazanıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor