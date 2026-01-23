Haberler

Menemen FK'nın rakibi Adanaspor

Menemen FK'nın rakibi Adanaspor
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 35 puanla Play-Off potasında bulunan Menemen Futbol Kulübü, düşme potasındaki Adanaspor ile yarın karşılaşacak. Teknik direktör Bilal Kısa, galibiyet hedeflerini vurguladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste galibiyetlerle 35 puanla Play-Off potasına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü yarın evinde 4 puana sahip düşme potasındaki Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Berat Can Taşkesen düdük çalacak. Teknik direktör Bilal Kısa, Adanaspor'a saygı duyduklarını belirterek, "Biz serimizi sürdürmek istiyoruz. Kazanıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.

Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

