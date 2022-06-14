Menajeri teklifleri iletmek için İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, geçen sezon müthiş performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Avrupa ekiplerinin de radarına giren Güney Koreli futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılması an meselesi.

FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TEKLİF VAR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kim Min Jae, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sezon bitince ayrılık talebini yönetime ileten Güney Koreli oyuncunun menajeri, transfer teklifleri için İstanbul'a geldi.RX BROTHERS LDA menajerlik firmasıyla çalışan Güney Koreli için gelen teklifleri kulübe bildirmek adına şirketin bir yetkilisi İstanbul'da sarı-lacivertli yönetimle görüşecek. Başarılı stoperin menajeri, özellikle Fransa, İngiltere ve İtalya'dan gelen teklifleri, sarı-lacivertli yönetime iletecek.

FENERBAHÇE, 18 MİLYON EURONUN ALTINA SATMAK İSTEMİYOR

Kim, sezonun bitimiyle İstanbul'dan ayrılırken kulübe "Gelen teklifleri değerlendireceğim, büyük liglerde oynamak istiyorum." mesajını iletmişti. Fenerbahçe ise 18 milyon Euro çıkış maddesi bulunan Kim'i bu ücretin altına satmaya sıcak bakmıyor. Kim'e en ciddi teklifler Rennes, Napoli ve Everton'dan geldi. Son olarak İtalya'nın Torino takımından gelen teklifi kabul etmeyen Kim'in geleceği, menajerinin İstanbul'da sarı-lacivertli yönetimle yapacağı görüşmeden sonra belli olacak.

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