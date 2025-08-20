Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor, Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Renato Sanches için kiralama teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan Renato Sanches'in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Süper Lig devi Trabzonspor, kadrosuna Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha Christ Inao Oulai'yi katmasının ardından bir transfer için daha girişimlerini hızlandırdı.
HEDEF RENATO SANCHES
L'Equipe'nin haberine göre; Trabzonspor orta saha transferi için gözünü Paris Saint-Germain'e çevirdi. Haberde, Bordo-mavililerin Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulunduğı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor'un Fransız kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtilirken, Bordo-mavililerin oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemek isteği de aktarıldı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Renato Sanches'in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Benfica'da 21 maça çıkmış ve 1 gol sevinci yaşamıştı.