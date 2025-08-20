Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor

Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Renato Sanches için kiralama teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan Renato Sanches'in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Süper Lig devi Trabzonspor, kadrosuna Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha Christ Inao Oulai'yi katmasının ardından bir transfer için daha girişimlerini hızlandırdı.

HEDEF RENATO SANCHES

L'Equipe'nin haberine göre; Trabzonspor orta saha transferi için gözünü Paris Saint-Germain'e çevirdi. Haberde, Bordo-mavililerin Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulunduğı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor'un Fransız kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtilirken, Bordo-mavililerin oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemek isteği de aktarıldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Renato Sanches'in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Benfica'da 21 maça çıkmış ve 1 gol sevinci yaşamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.