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Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor

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Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi West Bromwich forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için somut bir adım attı. Tecrübeli futbolcunun menajerine şartları soran siyah-beyazlılar, Okay'ın durumunu yakından takip ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri de gelen teklifi doğrularken, "Okay için Süper Lig'den bazı takımlarla görüşme halindeyiz ancak Beşiktaş dahil hiçbir takımla anlaşmadık. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, A Milli Takımımız ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun peşine düştü.

MENAJERİNE ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'nun temsilcisiyle görüştü. Milli futbolcunun şartlarını soran siyah beyazlı takımın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Menajeri doğruladı! Milli yıldız, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor

BATUR ALTIPARMAK: GÖRÜŞÜYORUZ AMA ANLAŞMA YOK

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisi de transfer açıklamasında bulundu. Okay'ın temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, "Okay için Süper Lig'den bazı takımlarla görüşme halindeyiz ancak Beşiktaş dahil hiçbir takımla anlaşmadık. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

WEST BROMWICH PERFORMANSI

Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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