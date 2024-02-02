Menajeri doğruladı! CSKA Moskova Fenerbahçe'nin yıldızını radara almış
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin menajerinden transfer açıklaması geldi.
CSKA RADARA ALDI
Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, Rus basınına transferle ilgili konuştu. CSKA Moskova iddialarını doğruladı ve, "CSKA'nın onunla ilgilendiği doğru. İrfan Can Kahveci'yi tanıyorlar ve performansını takip ediyorlar" dedi.
21 GOLE KATKI SAĞLADI
Sarı-lacivertlilerde bu sezon 32 maça çıkan Kahveci, 12 gol attı ve 9 asist yaptı. İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.