Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper'in menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig ekibi Tottenham'ın milli oyuncuya resmi teklifte bulunacağını açıkladı.
Galatasaray'da transferde gelecek isimler merakla beklenirken, takımdan ayrılacak isimlerde merakını koruyor.
MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLADI
Takvimde yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını dile getirdi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı.
35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için istenen 35 milyon eurobonservis bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmış ve "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" demişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maça çıkan milli yıldız, 14 gol atıp 6 da asist kaydetti.