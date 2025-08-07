Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı

Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper'in menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig ekibi Tottenham'ın milli oyuncuya resmi teklifte bulunacağını açıkladı.

Galatasaray'da transferde gelecek isimler merakla beklenirken, takımdan ayrılacak isimlerde merakını koruyor.

MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Takvimde yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını dile getirdi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için istenen 35 milyon eurobonservis bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmış ve "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maça çıkan milli yıldız, 14 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.