Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun Galatasaray'a kiralık transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, Nijeryalı yıldızın geleceğine dair İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Osimhen için son iddia teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'den geldi. Nijeryalı golcünün, Suudi takımıyla anlaşma üzere olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaya yanıt ise George Gardi'den geldi.

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi. İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı" yanıtını verdi.

"DAHA SONRA KARAR VERECEK"

George Gardi "Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusu üzerine ise "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda." dedi.