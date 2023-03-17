Melo'nun Fenerbahçe, Avrupa'ya veda eder etmez yaptığı paylaşım sarı-lacivertlileri çıldırttı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Brezilyalı orta saha paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 yendi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya havlu atarken eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun paylaşımı olay oldu.

"SADECE GALATASARAY, AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLDU"

Galatasaray'da oynadığı dönem taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elendiği mücadele sonrası yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Melo paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom." ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALİ KAÇIRDIK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya İspanya'da 2-0 yenilen Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ancak temsilcimiz skor avantajını yakalayamadığı için turu kaçırdı ve çeyrek final biletini alamadı.