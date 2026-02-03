Haberler

Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas, PGE Budowlani maçında oynayamayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yarınki mücadelesinde forma giyemeyeceğini açıkladı. Vargas'ın tedavi süreci devam ediyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın yarın oynanacak PGE Budowlani mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, yarın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza