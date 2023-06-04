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Melisa Ercan Roland Garros'ta ikinci tura yükseldi

Melisa Ercan Roland Garros'ta ikinci tura yükseldi

Spor Haberleri

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'nun gençler kategorisinde ABD'li Tatum Evans'ı yenerek ikinci tura yükseldi. Ercan, grand slam turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini aldı.

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'nun gençler kategorisinde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda dünya gençler 42 numarası ABD'li Tatum Evans'ı 6-2 ve 6-3'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya gençler 34 numarası Melisa, bu sonuçla grand slam turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini de aldı.

Melisa Ercan, Roland Garros'nun ikinci turunda ise dünya gençler 2 numarası Japon Sarah Saito ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Roland Garros Fransa Spor Haberler

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