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Melikgazi Kayseri Basketbol, Rana Uçar'ı Kadrosuna Kattı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Rana Uçar'ı Kadrosuna Kattı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 24 yaşındaki Rana Uçar'ı transfer etti. Son olarak BOTAŞ'ta forma giyen 2002 doğumlu oyuncu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Honey Kaur ve Gamze Takmaz'ın ardından Rana Uçar'ı da kadrosuna katan kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Rana Uçar'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 24 yaşındaki oyuncu Rana Uçar'ı renklerine bağladı. Son olarak BOTAŞ takımında forması giyen 2002 doğumlu oyuncu yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Honey Kaur, Gamze Takmaz ve Rana Uçar'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı camiada transfer çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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