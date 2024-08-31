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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Christelle Diallo Kayseri'ye geldi

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Casademont Zaragoza takımından Fransız oyuncu Christelle Diallo'yu transfer etti. Diallo, Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti ve takıma katıldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Fransız oyuncusu Christelle Diallo Kayseri'ye geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya ekibi Casademont Zaragoza takımdan Christelle Diallo'yu transfer etti. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncu Christelle Diallo'yu renklerine bağladı. Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan 1,93 boyundaki Fransız pivot Christelle Diallo Kayseri'ye geldi.

Ayağı tozu ile Kayseri'ye gelen tecrübeli oyuncu özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti ve ardından takıma katıldı. Diallo bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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