Melikgazi Kayseri Basketbol Transfer Sürecini Tamamladı

Melikgazi Kayseri Basketbol Transfer Sürecini Tamamladı
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu için iç ve dış transferde toplam 14 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Ahmet Bozbey, sezon öncesi hazırlıklarını sürdüklerini belirtti.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, transfer çalışmalarını tamamladı. Kayseri ekibi iç ve dış transferde toplam 14 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, Ekim ayında oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Kayseri temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer sürecini de sonlandırdı. İç ve dış transferde toplam 14 oyuncu transfer eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı isimler şu şekilde; Crystal Dangerfıeld, Meltem Avcı, Merve Arı, Doğa Adıcan, İdil Türk, Charlı Coller, Ana Maria Fılıp, Alice Kunek, Melis İplikçi, Feray Dalkılıç, Brooque Williams, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu ve Özge Bilgin.

Takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ahmet Bozbey, "Baş antrenörümüz Emre Özsarı'nın isteği doğrultusunda transfer çalışması yaptık ve istediğimiz tüm oyuncuları kadromuza dahil ettik. Şimdi önümüzde Erciyes Cup var. Burada ilk ciddi sınavımıza çıkacağız. Ardından Fenerbahçe'nin düzenleyeceği turnuvada yer alacağız. Sonrasında ise maç haftasına gireceğiz. Sezona galibiyetle başlamak istiyoruz. Kazasız, belası güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
