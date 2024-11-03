Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u Yenerek Üst Üste 6. Maçını Kazandı
Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında OGM Ormanspor'u 81-65 mağlup etti. Maçta dikkat çeken performanslar ve periyot sonuçlarıyla Kayseri ekibi galibiyetle ayrıldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'u 81-65 mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş
OGM Ormanspor: Sutton (12), Berger (4), Sissoko (15), Zeynep Şevval Gül (9), Esra Ural Topuz (4), Aokuso (13), Manolya Kurtulmuş (8), Duygu Özen, İdil Türk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield (15), Kübra Erat (13), Williams (15), Fall (17), Diallo (12), Meltem Avcı Yılmaz (2), Doğa Adıcan (7), Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1. Periyot: 22-22 (berabere)
Devre: 35-36 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 48-61 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ