Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü Transfer Etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde başarılı oyuncu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Merve Uygül'ü kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Nesibe Aydın forması giyen başarılı ve tecrübeli oyuncu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.70 boyunda oyun kurucu pozisyonunda oynayan Merve Uygül Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; ""Yeni sezonda Merve Uygül'de bizimle. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

