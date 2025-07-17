Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı Transfer Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,79 metre boyunda ve 27 yaşındaki Merve Arı ile bir yıllık anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon da Kayseri ekibinin kadrosunda yer alan Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.