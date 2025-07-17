Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı Transfer Etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen Merve Arı ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, kadroya Meltem Avcı Yılmaz da katıldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,79 metre boyunda ve 27 yaşındaki Merve Arı ile bir yıllık anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon da Kayseri ekibinin kadrosunda yer alan Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
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